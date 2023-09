Polska - Włochy KIEDY siatkówka Polska - Włochy o której godzinie? Igrzyska kwalifikacje Polska - Włochy kiedy grają siatkarki ostatni mecz

kwalifikacje do igrzysk

Walka siatkarek o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu wkroczyła na ostatnią prostą i Polki są bardzo blisko historycznego osiągnięcia. Do tej pory Biało-Czerwone tylko trzy razy w historii grały na najważniejszej imprezie czterolecia, a od kolejnego takiego występu dzieli je jedno zwycięstwo. Polki w sobotę w wielkim stylu wygrały z niepokonanymi wcześniej Amerykankami 3:1 i wyprzedziły je w tabeli przed ostatnią kolejką. Bilety do Paryża wywalczą dwie najlepsze drużyny, ale w grze o awans pozostają jeszcze Włoszki i Niemki. To właśnie te reprezentacje zagrają w ostatnim sobotnim meczu i dopiero po nim wyjaśni się sytuacja przed niedzielą. Wiadomo jednak, że zwycięstwo Polek w ostatnim meczu z Włoszkami da im awans na IO!

Mamy to 💪 Reprezentacja Polski pokonuje USA i to przy niesamowitym dopingu kibiców 🇵🇱 Ostatni mecz Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego jutro – będziecie z nami? 😎 Polska-USA 3️⃣:1️⃣ (27-25; 16-25; 25-23; 25-16) pic.twitter.com/HnbFCvvvqQ— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 23, 2023

Polki wygrały pięć meczów - ze Słowenią (3:0), Koreą Południową (3:1), Kolumbią (3:0), Niemcami (3:2) i USA (3:1) - oraz przegrały z Tajlandią (2:3). Zgromadziły 15 punktów, podobnie jak USA. Wszystko zależy jednak od ostatniej potyczki z Włoszkami, a znaczenie może mieć też wynik wcześniejszego spotkania Amerykanek z Niemkami. W niedzielę emocje w Łodzi sięgną zenitu, a wszyscy polscy kibice wierzą w pozytywny scenariusz i upragniony awans siatkarek na igrzyska!

Mecz Polska - Włochy w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w niedzielę, 24 września, o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania rozstrzygnie, czy Polki awansują na przyszłoroczne IO. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, jaką w całości przeprowadzi portal sport.se.pl!