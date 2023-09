Polska - Włochy TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Siatkówka Polska - Włochy STREAM LIVE ONLINE igrzyska kwalifikacje mecz Polska - Włochy GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 24.09

Stysiak pogrążyła mistrzynie olimpijskie i zwróciła się do krytyków kadry siatkarek

Reprezentacja Polski świetnie zaprezentowała się podczas starcia z USA. "Biało-Czerwone" odniosły okazałe zwycięstwo w czterech setach. Bardzo ważna dla podopiecznych Stefano Lavariniego jest wygrana, ale także wcześniejsze starcie Niemiec z Amerykankami. Nie jest odkryciem, że jeśli Polki okażą się lepsze od Włoszek to otrzymają wymarzony awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Może się okazać, że do upragnionego biletu do Paryża ekipie z Magdaleną Stysiak na czele wystarczy zwycięstwo w dwóch partiach. Ta sytuacja jest możliwa tylko i wyłącznie przy zwycięstwie Niemiec z USA 3:1 albo 3:0.

Mamy to 💪 Reprezentacja Polski pokonuje USA i to przy niesamowitym dopingu kibiców 🇵🇱 Ostatni mecz Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego jutro – będziecie z nami? 😎 Polska-USA 3️⃣:1️⃣ (27-25; 16-25; 25-23; 25-16) pic.twitter.com/HnbFCvvvqQ— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 23, 2023

Mecz Polska - Włochy w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w sobotę, 24 września, o godzinie 20:30. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl i w płatnej usłudze Polsat Box Go.