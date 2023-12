Polski siatkarz brutalnie skrytykowany. Kadziewicz odpalił się na Hubera. Wystarczyło jedno zdjęcie

Norbert Huber jeszcze do niedawna skromnie pukał do drzwi reprezentacji Polski, ale gdy już przez nie przeszedł, stał się jednym z kluczowych zawodników biało-czerwonych. Środkowy potrafił pokazać się z bardzo dobrej strony, a jedną z jego mocnych stron jest serwis, który potrafi sprawić przeciwnikom sporo problemów. Obecnie rozgrywa dobry sezon w Jastrzębskim Węglu. Huber dość nieoczekiwanie został jednak mocno skrytykowany, ale nie za postawę na parkiecie, a po za nim.

Kadziewicz ostro o Huberze

Łukasz Kadziewicz w programie "Misja Siatka" zwrócił uwagę, że na Instagramie Hubera niepotrzebnie znalazło się zdjęcie z Piotrem Gackiem, dyrektorem sportowym Projektu Warszawa. - To, co na boisku, to na boisku, ale jego głupota w mediach społecznościowych nie zna granic. Do dziś nie mogę sobie wytłumaczyć jego zdjęcia z Piotrem Gackiem - powiedział były reprezentant Polski.

- Rozmawiać z nim, a potem wstawiać zdjęcie? Chciałbym zobaczyć coś takiego w świecie piłki nożnej. Instagram jest dla inteligentnych ludzi. Warto pomyśleć. Głowa jest od myślenia i blokowania. Jak można wrzucić takie coś? Gdzie szacunek do kibiców? Rozumiem rynek transferowy. Siatkarze rozmawiają z prezesami innych klubów, ale tego nie pokazuje się w mediach społecznościowych - ocenił Kadziewicz.