Problemy Bartosza Kurka. Paweł Zatorski wprost: To trudne... [TYLKO U NAS]

Bartosz Kurek po raz drugi w karierze został mistrzem Europy, ale w tegorocznym turnieju jego rola była wyjątkowo drugoplanowa. Kapitan reprezentacji Polski ma problemy zdrowotne, które wykluczyły go z gry w najważniejszych meczach. Kurek mógł jedynie kibicować kolegom i podziwiał ich wspaniałą grę. Na szczęście jego nieobecność nie odbiła się na wynikach i Polacy wywalczyli upragnione złoto ME. Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia jeszcze jeden ważny turniej, na który z pewnością uda się Paweł Zatorski. Udział w kwalifikacjach olimpijskich nie jest taki pewny w kontekście Kurka, ale nasz etatowy libero nie traci optymizmu. Opowiedział o tym na spotkaniu prasowym zorganizowanym w siedzibie Orlenu dzień po powrocie do Polski.

Zatorski wprost o problemach Kurka: To trudne

Kamil Heppen, "Super Express": - Czy dotarło już do was to, czego dokonaliście? Powitanie na lotnisku chyba przerosło wszystkie oczekiwania.

Paweł Zatorski: - Tak naprawdę dopiero po powrocie dociera do nas to, czego udało się dokonać, jak dużo radości wlaliśmy w serca Polaków. Jest to dla nas przepiękna chwila, teraz widzimy ile uśmiechu wywołujemy na twarzach kibiców. Naprawdę wiele osób dotarło na lotnisko w Warszawie, żeby nas powitać i było to strasznie miłe.

- Kuba Kochanowski zdradził, że po powrocie do Polski mieliście więcej czasu na świętowanie niż po samym finale. W końcu była okazja poczuć ten sukces?

- Tak, mieliśmy dwie bardzo krótkie noce. Celebrowaliśmy ten sukces, ale jak widać dzisiaj jesteśmy wypoczęci i uśmiechnięci. Także na szczęście już doświadczeni, to nie pierwszy medal w naszej historii i z wielką chęcią spotykamy się dzisiaj z naszymi partnerami, którzy nas wspierają na dobre i na złe. Dzielimy się tym szczęściem, które przeżywamy.

- Mówisz o doświadczeniu, ty jesteś w tej kadrze od wielu lat. Czy potrafisz wskazać jedną cechę, dzięki której drużyna Nikoli Grbicia wyróżnia się na tle tych poprzednich i wygrywa tak naprawdę turniej za turniejem?

- Nie wiem, czy to się przekłada na to, że wygrywamy turnieje, ale Nikola bardzo wpaja w nas sprawianie, że wszystkie problemy stają się błahe i myślenie w tym kierunku. Przy tak dużej liczbie dni spędzonych wspólnie, teraz właśnie leci nam piąty miesiąc sezonu reprezentacyjnego, ważne jest, żeby nie rozdmuchiwać małych problemów, które później mogą stać się dużymi. W tym kierunku wszyscy patrzymy zgodnie, ciężko pracujemy i to jest droga do sukcesu.

- Piąty miesiąc, a to nie koniec, bo przed wami jeszcze jeden ważny turniej. Jak nastroje przed kwalifikacjami olimpijskimi w Chinach? Macie kilka dni odpoczynku.

- Będziemy mieli całe dwa dni odpoczynku (śmiech). W domach, z rodzinami, za którymi tęsknimy.

- Po trzech tygodniach na ME...

- Tak, i po ciężkich przygotowaniach. Na pewno z chęcią zobaczymy się chociaż na chwilę z bliskimi i ruszymy dalej w trasę. Jedziemy do ukochanej Spały, mam nadzieję, że tradycyjnie przygotujemy się w jak najlepszy sposób. Wrócimy do formy fizycznej, zdrowia, które na pewno przyda się nam w tym trudnym turnieju kwalifikacyjnym. Mam nadzieję, że jak zawsze zaprezentujemy duże chęci do gry, damy wiele radości kibicom i przywieziemy to, co upragnione, czyli awans na igrzyska.

- Mówiłeś o rozwiązywaniu problemów, a jednym z takich kluczowych jest chyba kontuzja Bartka Kurka. Wiecie już, jak rozwiązać ten problem przed wylotem do Chin? Prawdopodobnie zabraknie tam Bartka.

- Wiemy, jak ważną postacią jest dla nas Bartek. Oczywiście jego problemy to trudna sprawa dla całego zespołu, ale na szczęście mamy bardzo mądry sztab trenerski, lekarski, dobrych fizjoterapeutów. Na pewno jest w dobrych rękach i to pytanie do nich, kiedy i w jakiej formie Bartek wróci.

- W trakcie ceremonii medalowej przypomniały ci się sceny z Trójmiasta i Ligi Narodów, kiedy zostałeś wybrany MVP całego turnieju?

- Nigdy nie zastanawiam się nad tym, czy dostanę jakąkolwiek nagrodę indywidualną. Zwłaszcza, gdy odnosimy zwycięstwo i wiem, że za chwilę na mojej szyi zawiśnie złoty medal. Czekam na tę chwilę, naprawdę to jest upragniony moment i myślę, że każdy z nas powie, że nagrody indywidualne są miłym dodatkiem do całości, którą tworzymy jako zespół przez cały turniej.