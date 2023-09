Spełnił się czarny scenariusz w sprawie Bartosza Kurka. Nikola Grbić wszystko wyjawił, nie ma nadziei

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Ma on na swoim koncie m.in. złoto i srebro mistrzostw świata oraz po dwa brązowe i złote medale mistrzostw Europy. Na niedawno zakończonym czempionacie Starego Kontynentu nie był jednak wiodącą postacią, a w dojściu do najwyższej dyspozycji z pewnością nie pomagał mu uraz, którego nabawił się przed turniejem. Niestety, problemy ze zdrowiem dały o sobie znać również w końcowej fazie turnieju i ze względu na kontuzję biodra Bartosz Kurek nie wystąpił zarówno w półfinale przeciwko Słowenii, jak i w finale przeciwko Włochom. Teraz okazuje się, że kłopoty 35-latka wciąż się nie kończą.

Nikola Grbić przekazał fatalne wieści ws. zdrowia Bartosza Kurka. To już pewne

Dla Polaków zwycięstwo w mistrzostwach Europy nie oznacza długiej laby. Po krótkim odpoczynku i małym zgrupowaniu w Spale reprezentacja Polski uda się do Chin, gdzie weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. W minioną niedzielę awans na tę imprezę zapewniły sobie siatkarki po niezwykle emocjonującym pojedynku z Włoszkami.

Nikola Grbić przekazał właśnie, że w składzie lecącym do Chin zabraknie kontuzjowanego Bartosza Kurka. – Kurka nie ma z nami w Spale. Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i przygotował się do sezonu – powiedział Grbić, cytowany przez portal WP SportoweFakty. Trenerzy kadry mają na względzie nadchodzący sezon klubowy, ale też i same igrzyska i wolą uniknąć pogłębienia urazu. Tym bardziej, że nawet bez Kurka Biało-Czerwoni powinni bez problemu poradzić sobie z kwalifikacją na igrzyska – w grupie rywalizują bowiem z Belgią, Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią oraz Chinami. Na turniej awansują dwa najlepsze zespoły z grupy.

Nikola Grbić wyjawił także, kto zajmie miejsce Kurka w kadrze oraz kto przejmie jego rolę jako kapitana. – Bołądź jest w bardzo dobrej formie i pojedzie do Chin – przekazał selekcjoner. Kapitanem na czas nieobecności Kurka zostanie natomiast Aleksander Śliwka.