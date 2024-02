Tego o mężu najpiękniejszej polskiej siatkarki nie wiedzieliście! Martyna Grajber sama to zdradziła, nie potrafi ukryć szczęścia

Co dalej z karierą słynnego siatkarza?

Łzy zakręciły nam się w oczach po tych słowach Łukasza Kaczmarka. Wieści o córce zupełnie zbiły go z pantałyku

Martyna Grajber cieszy się w Polsce niegasnącą popularnością. 28-letnia zawodniczka jeszcze jakiś czas temu regularnie występowała w reprezentacji Polski, ale pod wodzą Stefano Lavariniego nie miała jeszcze okazji wystąpić. To jednak nie sprawia, że straciła na zainteresowaniu fanów – wciąż gra ona na wysokim poziomie w Chemiku Police, jednej z czołowych drużyn Tauron Ligi. Grajber przyciąga kibiców także swoją nieprzeciętną urodą, dzięki której u wielu zyskała miano najpiękniejszej polskiej siatkarki. Chętnie korzysta ona z mediów społecznościowych i tym razem znów pochwaliła się bardzo interesującym zdjęciem, przy okazji odkrywając małą tajemnicę o swoim mężu.

Martyna Grajber wspomniała o mężu. Tego mogliście o nim nie wiedzieć

Martyna Grajber chętnie korzysta z mediów społecznościowych, dzięki czemu fani mogą na bieżąco śledzić co słychać u ich idolki. Tym razem pokazała zdjęcie z kawiarni lub restauracji, na którym czaruje swoim uśmiechem.

Interesujący jest jednak opis tego zdjęcia, bowiem okazało się, że zrobił je... jej mąż, Jan Nowakowski! Wszystko wskazuje na to, że profesjonalny siatkarz, zawodnik Bogdanki LUK Lublin, jest także zapalonym fotografem – Co jak co, ale w obiektywie małżonka zawsze wychodzę najlepiej. Najlepszy i niezastąpiony fotograf Jan Nowakowski – napisała Grajber pod zdjęciem, oznaczając profil swojego ukochanego.