Ukochana Tomasza Fornala miała powody do świętowania. Pochwaliła się wyjątkową chwilą, wymowne zdjęcia

Tomasz Fornal ma za sobą znakomity rok. Najpierw z Jastrzębskim Węglem zdobył mistrzostwo Polski i dotarł do finału Ligi Mistrzów, a następnie z reprezentacją wygrał Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Przed nim główny cel, jakim jest wyjazd na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Z pewnością przyjmujący zrobi wszystko, by pomóc drużynie przełamać "klątwę ćwierćfinału", a w drodze po upragniony medal może liczyć na wsparcie ukochanej. Sylwia Gaczorek dopingowała go m.in. podczas ME i z całych sił trzyma kciuki za sukcesy 26-latka. Ich związek elektryzuje wielu Polaków, co widać m.in. w mediach społecznościowych zakochanych.

Ukochana Tomasza Fornala świętowała. Wyjątkowe chwile Sylwii Gaczorek

Fornal znakomicie radzi sobie zarówno na parkiecie, jak i w internecie. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 360 tysięcy użytkowników, co czyni go jednym z najpopularniejszych polskich siatkarzy. To jednak i tak słaby wynik przy jego partnerce! Gaczorek ma blisko 600 tys. "followersów", którzy znają ją od lat. 34-latka stała się najbardziej znaną polską fryzjerką, co zawdzięcza m.in. działalności w sieci. Od lat jest aktywna np. na YouTube, dzięki czemu dorobiła się wiernego grona fanów. Ci doskonale znają jej młodszą siostrę, Natalię.

Siostra Gaczorek spełnia się jako modelka i już kilka lat temu chętnie spędzała z nią czas. Ukochana Fornala robiła jej nawet specjalne sesje, a późniejszy wzrost popularności i standardów życia zupełnie nie zmienił ich relacji. W dalszym ciągu siostry (posiadające inne nazwisko) świetnie się dogadują, a Natalia jest dla Gaczorek niczym najlepsza przyjaciółka. 20 listopada modelka obchodziła urodziny, a na profilu fryzjerki pojawił się wymowny wpis z życzeniami i okolicznościowymi zdjęciami. Od razu widać, że ten dzień jest szczególny także dla Gaczorek.