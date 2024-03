Wielka chwila w życiu Michała Winiarskiego. Jego 17-letni syn może przeżyć swój pierwszy raz

Zalaliśmy się łzami po tym, co spotkało Andrzeja Wronę. Nie da się powstrzymać płaczu, nawet twardziel wymiękłby w takiej chwili

Michał Winiarski skończył owocną karierę w 2017 roku i błyskawicznie skupił się na roli trenera. Najpierw był asystentem w Skrze Bełchatów, z którą był związany przez wiele lat, a następnie objął Trefl Gdańsk. Zmiany przyniósł 2022 rok, kiedy jednocześnie objął reprezentację Niemiec i Wartę Zawiercie. Z zespołem "Jurajskich Rycerzy" przebił się do polskiej czołówki, a w trwającym sezonie zdobył historyczny Puchar Polski. Warta jest też poważnym kandydatem do medalu w PlusLidze, jednak zanim rozpoczną się play-offy, trzeba dograć sezon zasadniczy. W tym ma pomóc nawet 17-letni syn Winiarskiego, który właśnie został dołączony do kadry meczowej klubu z Zawiercia!

Oliwier Winiarski na co dzień gra w Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa, ale dołączył do Warty na mocy umowy partnerskiej między tymi klubami. 17-latek niedawno cieszył się z mistrzostwa Polski juniorów. Zdarzało mu się również trenować z seniorską drużyną Warty Zawiercie, jednak teraz stanie przed wyjątkową okazją występu w PlusLidze. "Jurajscy Rycerze" oficjalnie ogłosili, że syn ich trenera znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższy ligowy mecz ze Ślepskiem Malow Suwałki. Ta decyzja ma związek z kontuzją Miguela Tavaresa, którego na rozegraniu ma zastąpić właśnie 17-letni Winiarski.