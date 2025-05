Wilfredo Leon musiał stawić temu czoła. Stanął przed nietypowym zadaniem. Nagranie obiegło internet

Wilfredo Leon po sześciu latach spędzonych w klubie z Perugii postanowił dołączyć do PlusLigi. Reprezentant Polski został zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin po sezonie można stwierdzić jedno, że był to strzał w dziesiątkę. 31-latek stał się prawdziwym liderem zespołu z Lublina, a pozostali zawodnicy przy jego obecności tylko zyskali, ponieważ wspięli się na wyżyny swoich umiejętności.

Trofea Leona w Polsce

Leon w barwach nowej drużyny dołożył do swojej gabloty dwa nowe trofea. Pierwszym z nich to Puchar Challenge, który podopieczni Massimo Bottiego wyszarpali po emocjonującym dwumeczu z Cucine Lube Civitanova. Kolejnym okazało się mistrzostwo Polski, mało kto stawiał na drużynę z Lublina, że będą w stanie sięgnąć po takie zwycięstwo. Leon i spółka potrzebowali czterech meczów z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, aby cieszyć się z mistrzostwa kraju.

Wilfredo Leon zgarnął nagrodę i zaczął oceniać! Wysokie noty

Leon na Gali 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki zgarnął nagrodę "Siatkarz sezonu 2024/2025". Następnie musiał się zmierzyć z oceną outfitów kilku siatkarzy i trenera Nikoli Grbicia!

- To zdjęcie podoba mi się bardzo tutaj jest Mateusz Bieniek. Ooo, tutaj mamy trenera. Trener już bardziej na spokojnie, też elegancko 10/10. Andrzej Wrona, klasyczny, cały czarny, uwielbiam ten kolor. Mogę mu dać 9/10. Ooo, to ładna para, kolega z drużyny, Nowakowski, jest jego żona. Razem to daję 10/10. Woch, tak jest, no, uwielbiam jego styl. To dla niego daję 7/10. Ostatnie zdjęcie to jestem ja z żoną. No to my jesteśmy 10/10 na ponad 100% - podsumował Leon.

Rozpoczął się sezon reprezentacyjny, w którym na pewno kibice zobaczą Leona w zmaganiach Ligi Narodów i mistrzostw świata.