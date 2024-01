Wilfredo Leon zagra w Polsce! To będzie prawdziwy hit, wszystko potwierdził!

Kumpel Wilfredo Leona przeniesie się do Polski?! Miał otrzymać ofertę z czołowego klubu PlusLigi, to byłby hit

Wilfredo Leon zagra w Polsce? Nie jest tajemnicą, że siatkarz kadry po sezonie opuści Perugię, w której występował w ostatnim czasie. Wiele plotek mówiło o tym, że gracz będzie występował w Polsce. Teraz do tych plotek i informacji odniósł się sam siatkarz, który powiedział, że w tych doniesieniach jest dużo prawdy i on sam myśli o tym, aby grać w naszym kraju. Wiele więc wskazuje na to, że będziemy świadkami hitowego transferu!

Wilfredo Leon szczerze o swojej przyszłości! Chce zagrać w Polsce

Jak przyznał Wilfredo Leon w rozmowie z portalem plusliga.pl, jest bardzo chętny ku temu, aby zagrać w Polsce i jest to plan, który chce zrealizować. O ile konkretnego klubu nie podał, o tyle nie wykluczył, że po grze we Włoszech czas na starcia w swojej ojczyźnie.

- Jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, to mam nadzieję, że najważniejsza część sezonu będzie równie udana, jak wtedy, kiedy kończył mi się kontrakt w Kazaniu. Chciałbym, żeby tak było, że wygramy wszystko, co będzie do wygrania i dopiero wtedy będziemy mogli zakończyć współpracę. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało, bo prezes klubu też mi mówił, że możemy siąść do rozmów. Na ten moment jednak jestem za opcją, żeby grać w Polsce - powiedział Wilfredo Leon.