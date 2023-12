Wykształcenie Łukasza Kaczmarka robi wrażenie! Polski siatkarz postawił wszystko na jedną kartę

Nikola Grbić musiał w końcu to przyznać. Ze strachem patrzy na to, co dzieje się z jego siatkarzami. Jest źle

Łukasz Kaczmarek 2023 rok zapamięta do końca życia. Już od kilku lat był on jednym z czołowych polskich atakujących, ale pozostawał w drugim szeregu. Niekwestionowanym liderem reprezentacji był Bartosz Kurek, który w tym roku miał spore problemy zdrowotne. Kaczmarek musiał wejść w jego buty i zrobił to tak, że lepiej się nie dało. Był niezwykle ważnym ogniwem drużyny, która wygrała w tym roku wszystko, co mogła. Walnie przyczynił się do triumfu w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy, a także bezpośredniego awansu na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. 29-latek został bohaterem, na co pracował latami. Sport jest dla niego najważniejszy, co widać już po ścieżce edukacyjnej, jaką przeszedł.

Wykształcenie Łukasza Kaczmarka wiele wyjaśnia

Już w gimnazjum Kaczmarek przeniósł się z rodzinnego Krotoszyna do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. W tym mieście uczęszczał również do liceum, po którym zdał maturę. To nie był jednak koniec edukacji w jego życiu, choć po zdobyciu średniego wykształcenia postanowił zmienić otoczenie. Siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle postanowił zdobyć wyższe wykształcenie w pobliskim Opolu. Na studiach również skupił się na sporcie!

W 2018 r. Kaczmarek obronił pracę licencjacką na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Później postanowił rozpocząć studia magisterskie z zarządzania w sporcie, o czym informował swego czasu "Onet". To pokazuje tylko, jak ważnym elementem życia czołowego polskiego siatkarza jest sport. Wiele wskazuje na to, że nawet po zakończeniu kariery dalej będzie związany właśnie ze sportem!