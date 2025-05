Na razie do mnie to nie dociera. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... kurczę, już trzy razy się udało wygrać. Jestem na pewno przeszczęśliwy, tylko po prostu do mnie jeszcze te momenty nie docierają. Troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem ten turniej. No ale w sobotę się plany pozmieniały przez kontuzję. Ale cieszę się, że udało się wejść w tym finałowym spotkaniu na chwilę. Poczuć tę atmosferę – powiedział Semeniuk po triumfie.