Po sześciu latach kończy się moja przygoda. Trochę jeszcze do mnie nie dociera, że ta historia się kończy. Może jak wypiję jedno, dwa piwka, to do mnie dotrze. Nie jestem z tych płaczących, nie miąłem jeszcze w całym swoim życiu takiego powodu, żeby tak się stało. To coś pięknego ta historia, którą wspólnie napisaliśmy z Jastrzębskim Węglem. To było piękne sześć lat. Finalnie kończymy z brązowym medalem Ligi Mistrzów, chociaż nie takie były nasze marzenia. Ale lepiej mieć trzecie niż czwarte miejsce – powiedział Fornal po ostatnim meczu w barwach JW.