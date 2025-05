Polacy czołowymi gwiazdami Ligi Mistrzów! Otrzymali ważne wyróżnienia. Gratulacje!

Aluron fantastyczny, ale bez wygranej w Lidze Mistrzów. Za to Semeniuk ma trzecie złoto

Siatkarska Liga Mistrzów. Aluron przegrywa po horrorze

Awans Aluronu CMC Warty Zawiercie do finału Ligi Mistrzów był historycznym sukcesem klubu. Podopieczni Michała Winiarskiego stoczyli pięciosetowy bój w półfinale z Jastrzębskim Węglem, co skróciło ich czas na regenerację przed finałem. Rywal – Sir Sicoma Perugia – swój mecz wygrał dzień wcześniej w trzech setach.

Mimo zmęczenia, zawiercianie rozpoczęli finał z energią, wspierani przez kibiców w Atlas Arenie. Pierwszego seta lepiej rozpoczęli Włosi, którzy utrzymali niewielką przewagę i wygrali go 25:22. W drugiej partii Aluron prowadził do 20. punktu, ale kluczowe akcje należały do Perugii. Szczególnie wyróżnili się Ishikawa i Ben Tara, a seta zakończył błąd serwisowy Bieńka (25:23).

Trzeci set to powrót walki – Polacy odrobili straty, objęli prowadzenie i wygrali 25:21 po skutecznych zagrywkach i bloku na Ben Tarze. W czwartej odsłonie gra toczyła się punkt za punkt, ale końcówka należała do Bieńka, który skutecznie atakował ze środka i doprowadził do tie-breaka.

Decydujący set rozpoczął się źle dla Aluronu – przy zagrywce Ishikawy Perugia wyszła na 5:1. Polacy zbliżyli się na 6:5, lecz potem Włosi odzyskali kontrolę. Płotnycki zakończył mecz dwoma skutecznymi atakami, przypieczętowując pierwszy w historii triumf Perugii w Lidze Mistrzów. W ich składzie zagrali m.in. Kamil Semeniuk i Łukasz Usowicz.

Polscy siatkarze wyróżnieni w Lidze Mistrzów

Środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie Mateusz Bieniek i przyjmujący JSW Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal znaleźli się wśród wyróżnionych indywidualnie siatkarzy Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) został Włoch Simone Giannelli z Sir Sicoma Perugia.

Nagrody indywidualne turnieju Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Łodzi: