Wymowny wpis Bartosza Kurka. Chwilę przed igrzyskami kibice zaczęli się zastanawiać nad przyszłością

Bartosz Kurek wielkimi krokami zbliża się do końca sportowej kariery. Nie jest tajemnicą, że do tego momentu jest mu już bliżej niż dalej. Dlatego też igrzyska olimpijskie w Paryżu są dla doświadczonego siatkarza podwójnie ważne. Wśród licznych trofeów i medali w gablocie wciąż brakuje mu krążka z tej najważniejszej dla sportowca imprezy. Tym razem biało-czerwoni zapowiadają, że zrobią wszystko, by przełamać złą passę na igrzyskach. Do startu paryskiej imprezy zostało już niewiele czasu - rozpoczęcie zmagań zaplanowano na 26 lipca. Atmosfera staje się coraz gorętsza, a Kurek sam dodatkowo ją podgrzał, publikując na Instagramie dość enigmatyczny wpis, który szybko stał się przedmiotem komentarzy internautów i internautek.

Tomasz Fornal wprost wypalił o Bartoszu Kurku. Nie zawahał się tego powiedzieć. To stwierdzenie daje do myślenia

Zagadkowy wpis Kurka chwilę przed igrzyskami

Bartosz Kurek to jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce i nie może dziwić, że każdy jego instagramowy wpis wzbudza tak wielkie zainteresowanie wśród kibiców. Tym razem Kurek zamieścił zdjęcie w koszulce reprezentacji Polski i dodał kilka zwięzłych słów do dopełnienia całości. "Wracamy tam i zgadnij gdzie celujemy" - czytamy na portalu społecznościowym. Można tylko przypuszczać, że chodzi o medal igrzysk.

Kibice zareagowali na wpis Kurka

Na wpis Bartosza Kurka zareagowali nie tylko kibice, lecz także koledzy z parkietu. "Nie wiem, medal może?" - odpisał w swoim stylu Piotr Nowakowski. "Jak mówi staropolskie porzekadło - to tylko presja" - odpowiedział Kurek. W tym momencie wkroczyć postanowiła jedna z kibicek. "Oczekiwanie medalu olimpijskiego względem Was to nie jest presja. To jest bardziej w kategorii stwierdzenia, że Wam się to po prostu należy! Myślę, że każdy kibic życzy Wam tego z całego serca i tym się kieruje niż robieniem presji" - napisała dość jasno.