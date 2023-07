Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

– To mój pierwszy złoty medal z reprezentacją Polski na wielkim turnieju, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, to cudowne uczucie zdobyć go przy tych kibicach i w tak cudownej atmosferze – podkreśla Kaczmarek, który w piątek dowiedział się, że w półfinale i ewentualnym finale będzie musiał zastąpić narzekającego na uraz biodra Bartosza Kurka. I bombardier Zaksy Kędzierzyn wywiązał się ze swojej roli fantastycznie. Przeciwko Japonii zdobył 19 pkt, a w starciu z USA był jeszcze skuteczniejszy (25 pkt., 66 proc w ataku). To był prawdziwy popis popularnego „Zwierza”. Najlepszy mecz w karierze?

Bartosz Kurek bez ogródek o Nikoli Grbiciu po wygraniu Ligi Narodów! Piekielnie ważne słowa o selekcjonerze

– Mam nadzieję, że jeszcze przyjdą dobre mecze, ale na pewno jestem zadowolony z tego jak ten turniej przebiegał i z tego, że zagraliśmy świetną siatkówkę – komentuje Kaczmarek. – Dla mnie to wyjątkowy moment także dlatego, że to moja pierwsza nagroda indywidualna dla najlepszego atakującego na tak wielkim turnieju.

– Wszyscy grali wyśmienicie, mecz pokazał, jakie mamy bogactwo składu i urodzaj na każdej pozycji. W półfinale wszedł Leon i pociągnął, dzisiaj Fornal za Leona też pociągnął, Huber też trzymał poziom. To wszystko jest niesamowite i pokazuje jak świetnie ze zmianami trafia nasz trener Nikola Grbić – dodaje Kaczmarek, który grał bez zmiennika, wobec kontuzji Kurka. To nie był dla niego problem ani nic, co stwarzałoby dodatkową presję.

Polska wygrywa Ligę Narodów! Amerykanie na deskach po szalonym meczu! Walec Nikoli Grbicia rozjechał rywali

– Nie można o niej mówić, bo nawet gdybym nie wyglądał tak dobrze na parkiecie, to kto inny przejąłby tę rolę – wyjaśnia Kaczmarek. – Mamy wielu świetnych zawodników, czy Leon, czy Fornal, czy Bednorz, każdy mógłby zrekompensować. Bartek ma przeciążeniową kontuzję, a ja jestem szczęśliwy, że mogłem go godnie zastąpić. On jest nadal najlepszym atakującym na świecie.