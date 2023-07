Bartosz Kurek bez ogródek o Nikoli Grbiciu po wygraniu Ligi Narodów! Piekielnie ważne słowa o selekcjonerze

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Oto MVP Ligi Narodów i najważniejszy siatkarz kadry: Aleksander Śliwka jest nie do zastąpienia w złotej drużynie

Kibice reprezentacji Polski zgromadzeni w gdańskiej hali nie wyobrażali sobie innego scenariusza, niż zwycięstwo Polaków w tegorocznej edycji Ligi Narodów i faktycznie biało-czerwoni sięgnęli po upragnione i historyczne złoto ogrywając Amerykanów 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18), notując kolejny sukces w historii polskiej siatkówki. Po zakończeniu spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć wywiadów z uradowanymi zawodnikami, podczas których Łukasz Kaczmarek skierował do fanów bardzo ważne słowa, a Bartosz Kurek postanowił zdradzić, co myśli o Nikoli Grbiciu.

To Bartosz Kurek naprawdę myśli o Nikoli Grbiciu! Powiedział to po wygraniu Ligi Narodów

Jeden z najważniejszych siatkarzy w kadrze biało-czerwonych co prawda nie mógł wystąpić w meczu Polska - USA ze względu na problemy zdrowotne, jednak odgrywał bardzo ważną rolę w dopingu swoich kolegów z reprezentacji. Po wywalczeniu upragnionego złota nie miał zamiaru ukrywać, jak bardzo ceni selekcjonera Grbicia i wyznał, że wszyscy powinni się cieszyć, że to właśnie on prowadzi naszą kadrę narodową.

- Nie da się zamknąć człowieka w jednej wypowiedzi, w kilku zdaniach. A takiego człowieka jak Nikola tym bardziej. Myślę, że zasłużył na wszystko co osiągał do tej pory, co osiągnął z nami. Możemy być szczęśliwi, że nasz związek dokonał takiego wyboru i jest trenerem naszej kadry. - stwierdził Bartosz Kurek w pomeczowym wywiadzie dla "TVP Sport" podsumowując Nikolę Grbicia.

