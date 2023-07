Słowa, na które zdecydował się Łukasz Kaczmarek po wygraniu Ligi Narodów poruszają serce! Trudno powstrzymać łzy

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Kibice reprezentacji Polski w siatkówce nie dopuszczali do siebie scenariusza, w którym podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia mogliby nie wywalczył złota Ligi Narodów podczas turnieju finałowego w Gdańsku. Biało-czerwoni wyszli na boisko niezwykle zmotywowani i rozgromili Ameryków 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) sięgając wreszcie, po raz pierwszy w historii po złoto Ligi Narodów. Po zakończeniu spotkania nie mogło zabraknąć oczywiście wywiadów, w tym jednego z najważniejszych zawodników Polski w tym finale, Łukasza Kaczmarka.

Poruszające serca słowa Łukasza Kaczmarka po wywalczeniu złota Ligi Narodów! Wzruszający moment

Gwiazdor grający na co dzień dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle od pierwszej piłki grał niesamowite zawody i wychodziło mu niemalże wszystko, dzięki czemu został wyróżniony nagrodą dla najlepszego atakującego turnieju. Kaczmarek korzystając okazji wypowiedział po polsku kilka słów do kibiców biało-czerwonych dziękując im za to, jaką atmosferę tworzą na meczach i jak ich uskrzydlają.

- Dziękujemy bardzo. To jest coś pięknego grać przy takiej atmosferze, jaką tutaj nam tworzycie. Dziękujemy, kochamy Was, jesteście najlepsi na świecie - powiedział z szerokim uśmiechem do kamery Łukasz Kaczmarek zwracając się do fanów, którzy licznie pojawili się w Gdańsku oraz śledzili losy finału przed telewizorami.

