Zuzanna Górecka wygląda na tym zdjęciu jak milion dolarów! Zbigniew Bartman zabrał ją na luksusowe wakacje, mało kogo na to stać

Bartosz Bednorz szczerze po pominięciu przez Grbicia. Jasny komunikat, powiedział to wprost do kibiców!

Niemożliwe, co spotkało Andrzeja Wronę! Przecieraliśmy oczy, kiedy musiał się tłumaczyć publicznie. Wplątał w to Zofię Zborowską

Zuzanna Górecka wypoczywa na rajskich wakacjach

Zuzanna Górecka straciła niemal cały poprzedni sezon. Pod koniec rozgrywek 2022/23 doznała niezwykle groźniej kontuzji kolana, po której bardzo długo dochodziła do pełnej sprawności, Co prawda wiosną 2024 roku zdołała wrócić na parkiet i dostała nawet powołanie do siatkarskiej reprezentacji, to jednak w rozegranej niedawno Lidze Narodów nie pojawiła się na parkiecie ani razu. Trudno też dziwić się, że Stefano Lavarini nie stawiał na nią w meczach o stawkę, gdyż trudno byłoby oczekiwać od Góreckiej wysokiej formy.

Tomasz Fornal mówi o walce o wyjazd na igrzyska olimpijskie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trudno też liczyć na to, by Stefano Lavarini miał zabrać 24-latkę na turniej na igrzyskach olimpijskich. Tym samym Górecka przez jeden uraz straciła szansę na udział w niezwykle udanych dwóch edycjach Ligi Narodów, a także na olimpijski występ. Ale o swoim pechu może ona chociaż na chwilę zapomnieć u boku ukochanego, Zbigniewa Bartmana, z którym udała się na luksusowe wakacje na Malediwach.

Wspomniany kierunek jest dość popularny jeśli chodzi o spędzanie wakacji, jednak nie każdego stać na wypoczynek w takim miejscu. Podobnie jak na obiad w restauracji... w oceanarium! A właśnie w taki niezwykłe miejsce zabrał Zbigniew Bartman swoją ukochaną, co mogliśmy zobczyć na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez Zuzannę Górecką na Instagramie. Widać na nich, że piękna siatkarka jest zachwycona spędzeniem czasu w takim miejscu, co możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.