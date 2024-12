Anna Lewandowska w szpitalu. Trenerka fitness przeszła operację. Powiedziała, co ją teraz czeka

Radwańska zrzuciła ubrania i rozgrzała nas do czerwoności. Żar buchający od tych zdjęć roztopi pierwszy śnieg

Sport to zdrowie. Niestety, czasem nawet najlepsi muszą mierzyć się z kontuzjami lub problemami zdrowotnymi. Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala i poinformowała o tym, że przeszła operację. Na szczęście, cała sytuacja nie była zbyt groźna. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowska szybko wróci do zdrowia. Trenerka fitness nie ma jednak zamiaru zwalniać tempa.

Ukochana kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego przyznała, że konieczna był zabieg rekonstrukcji więzadeł nadgarstka. Przerwa od treningów pozwoli jej skupić się na zupełnie innych projektach.

- Po rekonstrukcji więzadeł nadgarstka, czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chce przygotować dla Was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty – napisała Anna Lewandowska.

Influencerka dodała, że już niedługo wróci do treningów. I jak często bywa – zapowiedziała, że wróci silniejsza.

- Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza. Widzimy się wkrótce spowrotem na macie – dodała (pisownia oryginalna).

