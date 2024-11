Michał Listkiewicz: Saga Kucharski - Lewandowski to chyba najdłuższy... [MIŚ Z OKIENKA]

Anna Lewandowska od dawna daje się poznać jako osoba o wielu talentach i niezwykle pracowita. Łatwo można zapomnieć, że przed laty odnosiła ona duże sukcesy w sporcie, a mianowicie w karate, w którym zdobywała medale mistrzostw Polski, Europy oraz świata. Po zakończeniu swojej kariery postanowiła zainwestować w najróżniejsze biznesy, jednak nigdy całkiem nie odcięła się od sportu – Lewandowska wciąż bowiem dużo trenuje, sama przygotowując plany treningowe i organizując campy dla tych, którzy chcą trenować pod jej okiem. Do tego układa diety, a jej firmy tworzą do tego zdrowe produkty żywieniowe, idealne dla sportowców – nie jest tajemnicą, że to właśnie treningi i dieta Anny Lewandowskiej pozwoliła Robertowi Lewandowskiemu wspinać się na wyżyny piłki nożnej.

Dużą popularnością cieszą się też wspomniane kosmetyki marko Phlov, stworzonej właśnie przez Lewandowską. Często promuje je ona na swoim profilach w mediach społecznościowych, ale stara się przyciągać fanów nie tylko zachwalając ich działanie i skład, ale też wymyślnymi kampaniami promocyjnymi. Jakiś czas temu Anna Lewandowska wpadła na pomysł, żeby sprzedawać... kalendarze adwentowe z kosmetykami! Taki kalendarz jest wypełniony próbkami jej produktów, dzięki czemu można sprawdzić jak pasują nam dane specyfiki. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego znów postanowiła ruszyć z ich sprzedażą. – Zadawaliście mi ostatnio pytania, czy kalendarze adwentowe wrócą. No i okazuje się, że chyba naprawdę je bardzo lubicie, bo zdecydowaliśmy się kontynuować naszą tradycję i znowu na stronie możecie znaleźć kalendarze adwentowe. 24 produkty bądź 12. Dzięki temu możecie też poznać nasze bestsellery, nasze portfolio produktów, potestować, zdecydować co lubicie i być może komuś przypadnie coś jeszcze bardziej do gustu, żeby stosować przez cały rok – powiedziała Anna Lewandowska w nagraniu na InstaStories.

Cena za kalendarz Anny Lewandowskiej zwala z nóg!

Ile trzeba zapłacić za taki kalendarz adwentowy od Anny Lewandowskiej? Całkiem sporo! Nominalna cena wersji z 24 produktami to aż 600 złotych, ale teraz są w promocji za 551,65 zł. Wersja 12-produktowa to koszt regularny 400 zł (339,15 zł po obniżce). Trzeba przyznać, że całkiem sporo, choć zapewne jest na nie spory popyt, jeśli żona Roberta Lewandowskiego postanowiła wznowić ich produkcję.