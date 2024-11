Wielkie wyróżnienie Roberta Lewandowskiego! Zrobi to tuż przed derbami, sceny przejdą do historii!

Mieszkańcy wschodniej Hiszpanii w ostatnich dniach patrzyli na to, jak woda zalewa ich piękne miasto i zabiera dorobek życia. Pomimo nierównej walki z żywiołem, stolica prowincji o tej samej nazwie po prostu została przykryta przez wodę, a kiedy ta zaczęła opadać, oczom ukazał się dramatyczny widok zrujnowanego miasta. Żywioł zebrał również krwawe żniwo w postaci dziesiątek zmarłych osób. Okazuje się, że również Katalonia nie jest bezpieczna, a w poniedziałek 4 listopada sytuacja tam zaczęła się pogarszać. Najpierw w mediach społecznościowych, przede wszystkim na platformie "X" zaczęły pojawiać się nagrania pokazujące podtopione lotnisko, a później Anna Lewandowska postanowiła opublikować materiały ukazujące, jak woda zaczyna podnosić się w okolicach domu jej rodziny.

Woda niebezpiecznie podnosi się w okolicach domu Lewandowskich

Żona Roberta Lewandowskiego pokazała na swoim Instagram Stories krótki materiał, na którym doskonale widać, jak woda zaczyna wdzierać się do domów, podtapiając pomieszczenia znajdujące się na wysokości ulicy. Chwilę później Anna Lewandowska skierowała kamerę na to, co dzieje się na ulicach Castelldefels, w którym mieszka napastnik FC Barcelony i jego rodzina. Samochody zaczynają już brodzić tam w wodzie, która niebezpiecznie się podnosi. Jeden z samochodów został całkowicie zatopiony, a spod tafli wody wystaje jedynie biały dach pojazdu.

i Autor: Instagram/ annalewandowska screen Powódź w Barcelonie, Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda sytuacja

🎥 Obecna sytuacja w Barcelonie. Mówi się, że niektóre obszary lotniska zostały zalane. 🌧️ https://t.co/sn2t24zISD— BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 4, 2024

Barcelona w niebezpieczeństwie. Woda podtapia miasto

Prognozy pogody nie są optymistyczne dla stolicy Katalonii. W najbliższych godzinach nadal na terenie miasta ma spaść duża ilość wody i sytuacja nie wygląda na taką, która miałaby się zmienić. To sprawia, że stan wody podniesie się jeszcze bardziej, a co za tym idzie żywioł wedrze się do kolejnych domów powodując jeszcze większe zniszczenia.