Powodzie w Hiszpanii wciąż zbierają śmiertelne żniwo. Już teraz wiadomo o ponad 150 ofiarach śmiertelnych, zdewastowane zostały takie miasta jak Walencja oraz jej okolice, a także regiony Kastylia-La Mancha czy Andaluzja. Z racji na zniszczenia i kryzysową sytuację we wspomnianym wyżej mieście, odwołany został m.in. mecz Realu Madryt z drużyną Valencii właśnie. W samej Hiszpanii ogłoszono też trzydniową żałobę. Okazuje się, że wśród wspomnianych ofiar powodzi jest też były zawodnik Valencii, Jose Castillejo. O jego śmierci poinformował jeden z jego byłych klubów, Eldense. Dokładnych szczegółów tej tragedii jednak nie podano.

Tragiczne skutki powodzi w Hiszpanii. Nie żyje były hiszpański piłkarz

Jose Castillejo nie podbił hiszpańskiej piłki. Wychowanek Valencii nigdy nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny tego klubu. Stamtąd trafił do Paterny, a następnie do Eldense, w którym w sezonie 2015/16 grał na najwyższym dla siebie 3. poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Później jeszcze kilkukrotnie zmieniał kluby, aż w 2020 roku, w wieku 24 lat, zakończył karierę w Vilamarxant. O śmierci swojego byłego piłkarza poinformowało wspomniane wcześniej Eldense. – Tragiczne wieści związane z DANA. Klub CD Eldense głęboko ubolewa nad śmiercią w wieku 28 lat Jose Castillejo, byłego zawodnika niebiesko-czerwonych w sezonie 2015/2016. Składamy kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Niech spoczywa w pokoju – napisano w komunikacie hiszpańskiego klubu. – Valencia wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci Jose Castillejo, ofiary katastrofy DANA. Jose Castillejo występował w Akademii aż do etapu młodzieżowego i grał w kilku drużynach Wspólnoty Walenckiej – czytamy z kolei we wpisie Valencii na portalu X.