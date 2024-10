Kontuzja storpedowała plany Anny Lewandowskiej. Aż ciarki nas przeszły po jej nagraniu

Ciarki przechodzą, do czego doszło po gali Złotej Piłki! Posunęli się za daleko, czyste szaleństwo

Anna Lewandowska zakochała się w kickboxingu

Od początku tego piłkarskiego sezonu Anna Lewandowska może być dumna ze swojego męża. Tylko w ostatnim tygodniu podziwiała, jak FC Barcelona z Lewandowskim w składzie rozbiła Sevillę (5:1), Bayern Monachium (4:1) i przede wszystkim Real Madryt na Santiago Bernabeu (4:0). Wysiłki i wyrzeczenia polskiego napastnika przyniosły skutek w postaci renesansu wielkiej formy, a jego żona najlepiej wie, ile go to kosztowało. Sama była przecież mistrzynią karate, ze sportem jest związana od dziecka, a od wielu lat jest popularną trenerką personalną. Na tym jednak nie poprzestaje, bo wciąż szuka nowych pasji. W ostatnich miesiącach najgłośniej było o jej tanecznych popisach w bachacie, ale wielką pasją Lewandowskiej stał się też kickboxing.

Żona Lewandowskiego wróciła do sportów walki i zamieniła karate na bardziej bezpośredni kickboxing. Wymagające treningi dają jej mnóstwo satysfakcji i endorfin, a 36-latka naprawdę szybko się rozwija. Widać to na ostatnim filmiku, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Zrobiła to jednak z tęsknoty - w ostatnim czasie musiała wstrzymać treningi kickboxingu ze względu na kontuzję.

"Przed moją kontuzją nadgarstka. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła znowu trenować!" - napisała zniecierpliwiona Lewandowska. Jej trenerem w trakcie imponującego nagrania był były zawodnik UFC, Marco Beltran. Nawet on docenił postawę polskiej trenerki personalnej, zachwalając ich wspólny trening.

Lewandowska stoczy walkę?

Ze względu na popularność i sportową przeszłość już od wielu lat kibice spekulują o ewentualnej walce Lewandowskiej, np. w KSW lub freak-fightach. Gdy tylko pochwaliła się podjęciem treningów w kickboxingu, ten temat wrócił jak bumerang. Z pewnością byłaby to jedna z najgłośniejszych walk w Polsce, ale na razie trudno sobie wyobrazić, aby spełniająca się na wielu płaszczyznach biznesu żona Lewandowskiego i mama Klary oraz Laury zdecydowała się na taki krok.