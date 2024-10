Sekret małżeństwa Lewandowskich ujrzał światło dzienne! Robert Lewandowski i jego żoną są kompletnie inni

Lamine Yamal zawstydzony na scenie gali Złotej Piłki. Uratowała go legenda

Przez lata swojej sportowej kariery, Robert Lewandowski zdobył ogromny szacunek nie tylko u polskich fanów piłki nożnej, ale również kibiców z całego świata. Jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego i światowego futbolu oraz jego żona Anna doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne w dzisiejszych czasach są media społecznościowe i regularnie publikują tam kolejne posty i relacje, co tylko wpływa na zwiększenie ich popularności. Nie brakuje internautów, którzy śledzą profile Anny i Roberta Lewandowskich przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, co dzieje się w życiu napastnik Barcelony i jego rodziny. Sama Anna Lewandowska, jako bizneswoman z sukcesami skupia na sobie uwagę milionów fanów, dzięki czemu tygodnik "Wprost" umieścił ją na 22. miejscu na liście 50 najbogatszych Polek. Z tego względu Lewandowska udzieliła obszernego wywiadu. Tam zdradziła m.in. jeden z sekretów jej małżeństwa. Okazuje się, że charaktery Anny i Roberta są zupełnie inne.

Tak wygląda małżeństwo Anny i Roberta Lewandowskich

- (...) Z Robertem jesteśmy totalnymi przeciwieństwami: on jest bardzo skupiony na jednym celu, ja mam wiele drobnych. On robi duże rzeczy, ja robię sto małych i też osiągam swoje założenia, sukcesy i jestem z tego dumna. - wyznała Anna Lewandowska opisując, jak wygląda praca oraz podejście do pewnych spraw zarówno jej, jak i kapitana reprezentacji Polski.

Przez lata kariery Anny Lewandowskiej zarówno w branży fitness, jak i biznesie nie brakowało przykrych komentarzy pod adresem żony Lewandowskiego, że bez pieniędzy jej męża ta niczego by nie osiągnęła. Do tych słów bizneswoman również miała okazję się odnieść i wyznała, że przestała już walczyć z tym, co myślą o niej nieznajomi.