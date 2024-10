i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Lewandowski w El Clasico

Niesamowity występ Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie ocenili występ Polaka i bez pardonu mu to wypomnieli

To było wielkie święto kibiców Barcelony na stadionie... Realu Madryt. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka w pierwszej połowie musiała wielokrotnie się bronić przed natarciami "Królewskich", nawet Kylian Mbappe wpisał się na listę strzelców, jednak wszystkie akcje z jego udziałem zostały przerywane, ponieważ był on na pozycji spalonej. Druga połowa była pod dyktando "Blaugrany", a wszystko rozpoczął Robert Lewandowski. Hiszpanie ocenili piłkarzy i od razu wytknęli to Lewandowskiemu.