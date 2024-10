To nie było zwykłe zwycięstwo. To był nokaut, który dokonał się na terenie Realu Madryt. FC Barcelona rozbiła „Królewskich” aż 4:0, a Robert Lewandowski strzelił dwa piękne gole. Barcelona jest zdecydowanym liderem hiszpańskiej LaLiga, ma w tej chwili aż sześć punktów przewagi nad Realem! To ogromna zaliczka przed pozostałą częścią sezonu, a Barcelona może mieć nadzieje na odzyskanie straconego w ubiegłym sezonie mistrzostwa Hiszpanii.

Zbigniew Boniek chwali Lewandowskiego i ostrzega Szczęsnego

Mecz oglądał były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który oczywiście pokusił się o skomentowanie ich występu w mediach społecznościowych. Lewandowskiego oczywiście musiał pochwalić, bo cóż innego mógł zrobić po kosmicznym występie Polaka. „Fantastyczny drugi” – napisał na platformie „X” Boniek, chwaląc przede wszystkim drugie trafienie reprezentanta Polski.

Robert Lewandowski włączył tryb: potwór! Barcelona rozbija w Madrycie Real 4:0, dwa trafienia polskiego goleadora!

Niedługo później Zbigniew Boniek skomentował również brak występu Wojciecha Szczęsnego, a właściwie świetny mecz w wykonaniu Inakiego Peny. Hiszpan bronił kapitalnie, to głównie jego zasługa, że Barcelona skończyła to spotkanie na zero z tyłu. „Jedna rzecz pewna. Nie będzie łatwo wejść do bramki” – napisał Zbigniew Boniek, dodając w swoim stylu emotikon „TOP”. Czy były prezes ma rację, czy faktycznie Wojciech Szczęsny na długo zapozna się z ławką Barcelony?

Ajajaj! Robert Lewandowski mógł mieć już cztery gole, ale tym razem pudłował! Zobacz to na WIDEO!

