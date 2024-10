Na ten mecz czekała cała Europa! Emocje fanów były rozgrzane do czerwoności w sobotę o 21:00, kiedy rozpoczęło się wielkie El Clasico, czyli Real Madryt kontra Barcelona. W tym sezonie jeszcze bardziej interesujące dla polskich widzów, bo przecież gwiazdami „Dumy Katalonii” są Robert Lewandowski (36 l.) i Wojciech Szczęsny (34 l.). Żałowaliśmy, że tylko ten pierwszy rozpoczął mecz w pierwszym składzie, ale też liczyliśmy na popis kapitana reprezentacji Polski. Dla Lewandowskiego w pierwszej połowie było to trudny mecz, niełatwo było mu rywalizować z Ederem Militao, wyśmienitym obrońcą Realu. Był faulowany, nieco zagubiony.

Kapitalny mecz Roberta Lewandowskiego! Dwa gole Polaka, Barcelona rozbija Real!

Ale to nie znaczy, że Realowi udało się zneutralizować czy zniechęcić Lewandowskiego do gry. W drugiej połowie Lewandowski ruszył jak z kopyta: najpierw wykorzystał sytuację sam na sam, a potem kapitalnie strzelił głową! Trybuny na Estadio Santiago Bernabeu zamarły, a Lewandowski znów pokazał, że jest królem! I jest duża szansa, że będzie królem strzelców ligi hiszpańskiej – ma na koncie już 14 goli i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji najlepszych snajperów.

Ajajaj! Robert Lewandowski mógł mieć już cztery gole, ale tym razem pudłował! Zobacz to na WIDEO!

Po golach Lewandowskiego Barcelona wcale nie spuściła z tonu. Ba, nawet przyspieszyła! Na 3:0 podwyższył ten niesamowity nastolatek Lamine Yamal, a na 4:0 – cudownym lobem Raphinha. Barcelona pokazał wielką niszczycielską moc Na Estadio Santiago Bernabeu, Barcelona udowodniła, że to ona w tym momencie jest największym faworytem do tytułu mistrza Hiszpanii. Wygrać z Barceloną to jedno, ale upokorzyć ten zespół na jego stadionie – to coś zupełnie innego. To był po prostu koncert, w którym główną rolę grał polski aktor – Robert Lewandowski.

To jest Robert Lewandowski SHOW w meczu Real - Barcelona! Dwa ciosy Polaka w dwie minuty, piękne gole, coś NIEBYWAŁEGO! [WIDEO]