i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski, FC Barcelona

Real - Barcelona

To jest Robert Lewandowski SHOW w meczu Real Barcelona! Dwa ciosy Polaka w dwie minuty, piękne gole, coś NIEBYWAŁEGO! [WIDEO]

Co to był za gol Roberta Lewandowskiego w El Clasico Real - Barcelona! Co to był za wybuch wielkich emocji! Robert Lewandowski w sytuacji sam na sam z bramkarzem Realu Łuninem zachował się jak na rutyniarza przystało i wyprowadził Barcelonę na prowadzenie 1:0. A potem trafił na 2:0! To 13. i 14. gol Lewandowskiego w tym sezonie LaLiga! Zobacz WIDEO!