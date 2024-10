Robert Lewandowski w barwach Barcelony zagrał przeciwko Realowi siedmiokrotnie. 4 razy w LaLiga (trzy porażki i jedno zwycięstwo), raz w Pucharze Króla (porażka) i dwa razy w Superpucharze (zwycięstwo i porażka). W tych ostatnich rozgrywkach strzelił "Królewskim" dwa gole. To do sobotniego meczu były jedyne trafienia Polaka w El Clasico. Ale to się zmieniło! Lewandowski potrzebował zaledwie dwóch minut w drugiej połowie, żeby trafić do siatki aż dwukrotnie! Najpierw pięknie wykorzystał sytuację sam na sam, a później kapitalnie strzelił głową.

Lewandowski mógł mieć już cztery gole! Zobacz pudła Polaka!

Niedługo później Lewandowski mógł jeszcze powiększyć dorobek strzelecki. Ba! Miał lepsze sytuacje niż te, w których strzelił gole! Najpierw jednak Lewandowski strzelił w słupek, a potem w idealnej sytuacji uderzył ponad bramką. Nikt jednak chyba nie będzie miał do niego pretensji. Zresztą kto by rozpamiętywał niewykorzystane sytuacje, kiedy zawodnik chwilę wcześniej strzelił dwa piękne gole!