i Autor: ART SERVICE/Super Express Adam Małysz

Rozbrajające!

Gwiazdor TVN naprawdę zapytał o to Adama Małysza. Wystarczyło jedno zdjęcie "Orła z Wisły"

Adam Małysz zakończył karierę ponad 13 lat temu, ale wciąż budzi emocje. I to nie tylko jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, co widać pod ostatnim zdjęciem, na którym "Orzeł z Wisły" po prostu... prasował. To wystarczyło, żeby zaczepił go m.in. Michel Moran, znany mistrz kuchni i gwiazdor programu "Masterchef".