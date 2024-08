Piękna tenisistka zaczęła sprzedawać pikantne zdjęcia! Rzuciła karierę, a później zrzuciła ubrania. Monitor aż nam zaparował

W świecie sportu nie brakuje postaci, które zwracają uwagę kibiców nie tylko ze względu na swoje umiejętności i osiągnięcia, ale również wygląd i urodę. Także na naszym ,polskim podwórku nie brakuje zawodniczek, do których wzdychają tłumy fanów, a za granicą sprawy przybierają znacznie poważniejszy obrót. Doskonałym przykładem jest chociażby Sofia Żuk. 24-latka jeszcze niedawno próbowała swoich sił w tenisie i najwyżej udało jej się dojść na 116. miejsce w rankingu WTA. Podobnie jak Iga Świątek, wygrała juniorski turniej Wimbledonu i wtedy nikt nie mógł spodziewać się, jak szybko zakończy się kariera kobiety ze względu na jej problemy zdrowotne. - Kontuzje pleców nie dawały mi spokoju. Mój kręgosłup przypomina kręgosłup 60-latki - tłumaczyła Sofia Żuk cytowana przez portal tennisworldusa.org. Zawodniczka szybko znalazła jednak nowe źródło dochodu, wykorzystując do tego swoją urodę, której bez dwóch zdań jej nie brak. 24-latka najpierw spróbowała swoich sił w modelingu, a później postanowiła sprzedawać pikantne zdjęcia.

Rzuciła karierę tenisistki i zrzuciła ubrania. Piękna, młoda zawodniczka sprzedaje zdjęcia na portalu dla dorosłych

W czasie swojej krótkiej kariery, Żuk zarobiła jako tenisistka ponad 398 tysięcy dolarów, co jednak i tak jest marnym wynikiem przy tym, ile była tenisistka potrafi zarobić na swoich rozbieranych zdjęciach, których nie brakuje w internecie. - Stało się to dla mnie interesujące, ile można tam zarobić na przykład w ciągu tygodnia - bez publikowania żadnych nagich, deprawujących treści. Żadnych wiadomości o seksie, nic takiego. Mój mąż i ja stwierdziliśmy: spróbujmy, co się stanie. I tak zarobiłam 4500 dolarów w pięć dni - tłumaczyła swoją decyzję Żuk w rozmowie z portalem "sports.ru".

Była tenisistka sprzeda pikantne zdjęcia w sieci. Sofia Żuk rozkochała w sobie internautów

Początkowo kobieta publikowała na stronie dla dorosłych pikantne zdjęcia w bieliźnie, jednak z czasem zaczęły pojawiać się w sieci również takie fotografie, na których odkrywa ona znacznie więcej ciała, a strefy intymne zasłania chociażby rękami. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje tego typu zdjęć i postów, a kobieta zbiera masę komplementów od internautów, którzy są oczarowani jej uroda, ciałem, figurą i wdziękami.