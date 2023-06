24 godziny ścigania. Robert Kubica po raz trzeci startuje w Le Mans. Czy będzie zwycięstwo?

WOW, co za słowa o Bartoszu Zmarzliku! Jack Holder nie szczędzi mistrzowi komplementów [WYWIAD]

W trwającym całą dobę wyścigu przerw nie ma, za to trzej za kierownicą zmieniają się trzej zawodnicy. Wraz z Robertem Kubicą po raz trzeci pojedzie Szwajcar Louis Delétraz (26 l.), a po raz pierwszy – ciemnoskóry Angolczyk Rui Andrade (24 l.). Ich bolid nosi numer 41. To Szwajcar wywalczył dla WRT czwarte pole startowe w klasie LMP2 uzyskując czas okrążenia treningowego 3.33,240 min, tylko 0,317 s gorszy od najszybszego auta. Trzeba wyjaśnić, że auta LMP2 mają gorsze parametry techniczne od klasy Hypercar i raczej trudno przewidywać, by minęły metę „24 heures au Mans” przed nimi.

Początek wyścigu na torze Circuit de la Sarthe w sobotę 10 czerwca o godz. 16.

Przed rokiem dwa najszybsze zespoły, na Toyotach, pokonały w czasie doby 380 okrążeń na torze Le Mans dokonując po drodze 31 i 32 pit-stopy.

W Le Mans rywalizować będzie także polski team o nazwie Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie.