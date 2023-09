Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Wielkiej Brytanii wyjawił treść rozmowy z synem. "Siedzieliśmy sobie tak z Antkiem i obiecałem..."

Choć to oczywiście Zmarzlik był największym faworytem sobotnich zawodów, to podczas rundy zasadniczej widzowie mogli być w szoku. Żużlowiec Motoru Lublin miotał się z ustawieniami i – co najbardziej szokujące – ani razu nie wygrał biegu. Nieco szczęśliwie (z ostatniego premiowanego miejsca) awansował do półfinału, ale jego fani byli pełni obaw o występ w decydujących biegach.

Jak się okazało, niepotrzebnie. Zmarzlik w swoim półfinale startował z najgorszego toru, ale wystartował jak rakieta i w pięknym stylu wygrał. W finale nie było już tak łatwo, ale po heroicznym boju Zmarzlik na ostatnich metrach wyprzedził Fredrika Lindgrena i zajął trzecie miejsce. Polak ucieka „Fretce” również w klasyfikacji generalnej. Na dwa turnieje przed końcem sezonu ma 24 punkty przewagi na drugim Fredrikiem Lindgrenem. Trzecie w karierze mistrzostwo świata jest już na wyciągnięcie ręki.

Bartosz Zmarzlik trzeci w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff

- Nie wiem, jak tego dokonałem. Przez cały wieczór było bardzo źle. Wprowadziliśmy korektę na półfinał. To najważniejszy bieg zawodów i fajnie, że udało mi się wygrać i znów być w finale. Taki jeden szczegół, który cieszy mnie najbardziej, to fakt, że jechałem w czerwonym kasku, bo przedwczoraj, jak siedziałem z synem Antkiem, to obiecałem mu, że jak awansuję do finału, to założę czerwone okulary – powiedział Zmarzlik na antenie Eurosportu.

Pozostali Polacy jeździli w kratkę. Patryk Dudek awansował do półfinału i w nim odpadł, a Maciej Janowski spakował się już po rundzie zasadniczej. Kolejne zawody 16 września w duńskim Vojens.

Bartosz Zmarzlik już to zrobił! Polski zużlowiec szybki jak błyskawica

Wyniki GP Wielkiej Brytanii:

1. Martin Vaculik (Słowacja) - 14 pkt. - 20 pkt do klas. gen.

2. Jack Holder (Australia) - 16 - 18

3. Bartosz Zmarzlik - 12- 16

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 12 - 14

7. Patryk Dudek - 8 - 10

14. Maciej Janowski - 6 - 3

Klasyfikacja generalna

1. Zmarzlik - 138 pkt

2. Lindgren - 114 pkt

3. Vaculik - 105 pkt

...

11. Dudek - 58

12. Janowski - 43

Bartosz Zmarzlik wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.