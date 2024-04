Bartosz Zmarzlik rusza po czwarty skalp. Startuje nowy sezon żużlowej Ekstraligi

Choć Zmarzlikowi osiągnięć nie brakuje, to polski mistrz zamierza śrubować swój rekord. Do tej pory żużlowiec Motoru Lublin trzykrotnie był drużynowym mistrzem Polski (2014 i 2016 w barwach Stali Gorzów raz 2013 w Motorze Lublin), a dziesięciokrotnie medalistą. Statystyki świetne, ale w tym sezonie będzie miał ogromną szansę, by te statystyki wyśrubować. Szczególnie, że Motor znów jest zdecydowanym faworytem Ekstraligi: wygrywał ją w sezonach 2022 i 2023, nie będzie zaskoczeniem, jeśli zrobi to też w w tym roku. Plany Motoru spróbuje pokrzyżować Sparta Wrocław, która po ostatnich sezonach może czuć się podrażniona.

Do Ekstraligi po dwóch latach wrócił Falubaz Zielona Góra i zaskoczył wszystkich dużymi transferami. Do zespołu spod znaku Myszki Miki przyszli Piotr Pawlicki i Jarosław Hampel.

Program 1. kolejki

12 kwietniaBetard Sparta Wrocław – NovyHotel Falubaz Zielona Góra (godz. 18)Fogo Unia Leszno – Tauron Włókniarz Częstochowa (godz. 20.30)

14 kwietniaZooleszcz GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin (godz. 16.30)Ebut.pl Stal Gorzów – Apator Toruń (godz. 19.15)

