Bartosz Zmarzlik zabrał głos po groźnym wypadku. Nie mógł już dłużej ukrywać tego przed kibicami, klamka zapadła

Bartosz Zmarzlik bije kolejne rekordy, jeśli chodzi o sukcesy w polskim i światowym żużlu. Na swoim koncie ma aż siedem mistrzostw świata – cztery indywidualnie i trzy drużynowo – rok temu zdobył oba te tytuły! Teraz wciąż walczy o najwyższe cele i z pewnością chciałby osiągnąć kolejny – zwycięstwo w Speedway of Nations. Za zawody, w której reprezentacje ścigają się w parach, przyznawany jest taki sam tytuł drużynowych mistrzów świata, jak za drużynowy Puchar Świata, ten drugi jest obecnie rozgrywany co trzy lata (od 2023 roku). W samym konkretnie Speedway of Nations Polska nigdy nie wygrała, więc z pewnością Zmarzlik chciałby to zmienić.

Polacy o awans do finału Speedway of Nations walczyli we wtorek, 9 lipca. W dziewiątym biegu Polacy rywalizowali z Ukraińcami i już na pierwszym wirażu doszło do bardzo groźnego wypadku. Lewiszyn mocno zbliżył się do Janowskiego, ale musiał odbić w drugą stronę i wjechał prosto w znajdującego się po zewnętrznej stronie Zmarzlika, zabierając go ze sobą w bandy. Szybko po wypadku stawiano pod znakiem zapytania możliwość dalszych startów Zmarzlika – wystartował on w powtórce, ale później został już wycofany z rywalizacji.

Nie było wiadomo, czy nasz najlepszy zawodnik wróci do pełni sił przed sobotnim finałem. Teraz sam Bartosz Zmarzlik postanowił skomentować swoją sytuację. – Nie martwcie się, ze mną wszystko ok. Szykujemy się na walkę w weekend – napisał Bartosz Zmarzlin w mediach społecznościowych, całkiem uspokajając swoich fanów.