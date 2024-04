GP Chorwacji TRANSMISJA NA ŻYWO. STREAM ONLINE z żużla GP Chorwacji dzisiaj 27.04.2024. Gdzie oglądać GP Chorwacji w indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu?

Można było złapać się za głowę, widząc to, co robi Janusz Kołodziej. Heroiczna postawa żużlowca Unii Leszno

Przed nami początek kolejnego roku zmagań o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. Najlepsi zawodnicy z całego świata rozpoczynają zmagania o tytuł króla globu. Tytułu mistrza świata sprzed roku broni reprezentant Polski Bartosz Zmarzlik, który w Goricy zajął ostatnio pierwsze miejsce. Nasz czołowy zawodnik nie dał szansy konkurencji także dwa lata temu. Zmarzlik ma szanse na skompletowanie hattricka. W Chorwacji czuje się jak ryba w wodzie. Czy potwierdzi to i tym razem?

W tym roku czeka nas aż 11 rund indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, w tym aż cztery w Polsce. Wśród zawodników znajduje się trzech Polaków. Oprócz Bartosza Zmarzlika są nimi Dominik Kubera i Szymon Woźniak. Wśród rezerwowych znaleźli się także Maciej Janowski i Mateusz Cierniak.

Gdzie oglądać IMŚ żużel GP Chorwacji w Goricy dzisiaj?

Bartosz Zmarzlik jest faworytem do obrony mistrzowskiego tytułu. Pięciokrotny mistrz świata Oli Funden w rozmowie z „WP SportoweFakty” powiedział wprost, że na jego drodze mogą stanąć jedynie kontuzja lub awaria sprzętu.

Jedyna rzecz, jaka może go zatrzymać, to kontuzja albo awarie motocykli. Choć nie wiem, czy i to by zadziałało, skoro obronił pierwsze miejsce, po tym co stało się w Vojens. Jest znakomitym zawodnikiem – mówi wprost.

To znakomita wiadomość dla polskich kibiców, którzy z pewnością licznie będą dopingowali Bartosza Zmarzlika w jego marszu po piąty tytuł mistrza świata.

GP Chorwacji na żużlu odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia w Goricy. Początek próby czasowej zaplanowano na 15:00. Zmagania w GP Chorwacji wystartują o 19:00. Transmisja na żywo dostępna tylko w Eurosport Extra na Playerze. Relacja tekstowa na Sport.se.pl.

