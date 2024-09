GP Vojens Relacja na żywo. Bartosz Zmarzlik wywalczy sobie kolejne mistrzostwo świata? Grand Prix Danii dzisiaj 14.09.2024 wynik

Na żywo GP Vojens Witamy w relacji na żywo z Grand Prix Danii, w którym Bartosz Zmarzlik może zapewnić sobie mistrzostwo świata. Start widowiska już o 19, bądźcie z nami.

Bartosz Zmarzlik ma za sobą niezwykle emocjonujące starty na Łotwie. Przed tygodniem niewiele brakowało, a w fazie zasadniczej zawodów przegrałby rywalizację z innymi zawodnikami. Tylko dzięki zwycięstwu w ostatnim biegu zdołał wejść do półfinałów, ale później był nie do zatrzymania i wygrał całe zawody. Jak się okazało, to było niezwykle cenne zwycięstwo, bowiem tuż za nim znalazł się Frederik Lindgren. Gdyby to Szwed wygrał, a Zmarzlik nie znalazł się nawet w półfinałach, co przecież niemal się stało, to Polak musiałby mieć się na baczności w kolejnych zawodach. Teraz natomiast, zamiast oglądać się za plecy ze zmartwieniem, może zapewnić sobie już mistrzostwo świata! Po zwycięstwie w GP Łotwy Zmarzlik ma 17 punktów przewagi nad Lindgrenem. Oznacza to, że jeśli zdobędzie dziś o 4 punkty więcej od Lindgrena, to automatycznie zapewni sobie mistrzostwo świata – wszystko dlatego, że zostanie już tylko jedno Grand Prix do rozegrania, a za zwycięstwo przyznawane jest 20 punktów. Fizycznie więc Lindgren nie będzie mógł już zdobyć więcej punktów od Polaka.