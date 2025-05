i Autor: Wunderlich Media, Materiały prasowe

Pnie się w górę

Kolejne punkty Romana Bilińskiego w F3. Niedziela na Imoli nieco gorsza od soboty

Roman Biliński zdobył kolejne punkty do klasyfikacji generalnej kierowców Formuły 3. Polak, który startował z 6. pola, niestety, nie zdołał utrzymać tej pozycji do końca. Choć w trakcie wyścigu przesunął się nieco w górę stawki, to później został wyprzedzony przez paru zawodników i ostatecznie zajął 8. lokatę. Warto jednak pamiętać, że w sobotnim sprincie zajął 5. miejsce i był jednym z zaledwie 6 zawodników, którzy punktowali przez cały weekend.