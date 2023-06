Max Verstappen miał poważny problem w Kanadzie. Ptak utknął mu w bolidzie! "Współczuję"

Gigantyczny sukces polskiego zespołu w 24 Le Mans. Wielki triumf! Robert Kubica też ma powody do radości

Okradli polskich kibiców na wyścigu 24 Le Mans! Obrzydliwe zachowanie. Ważny apel do fanów

Po zwycięstwie w Montrealu teraz naszym celem jest wygranie 200 wyścigów Formuły 1 - zadeklarował Holender Max Verstappen, który w niedzielę odniósł setne zwycięstwo w historii startów w mistrzostwach świata F1 teamu Red Bull. "To wspaniały występ całego zespołu. Ale my nadal chcemy wygrywać, nasz nowy cel to 200 zwycięstw w Grand Prix" - powiedział lider mistrzostw świata. Red Bull jest piątym zespołem, który osiągnął 100 zwycięstw, po Ferrari, McLarenie, Mercedesie i Williamsie.

GP Kanady: Ptak utknął w aucie Maxa Verstappena

Zwycięstwo Maxa Verstappena nie odbyło się jednak bez żadnych kłopotów. W bolidzie Holendra zaplątał się ptak. Ten miał utknąć za przednim prawym przewodem hamulcowym.

- Ten ptak utknął w moim bolidzie. Widziałem go, jak wjeżdżałem z powrotem i nie wyglądało to dobrze… Współczuję naszemu mechanikowi, który musiał się go pozbyć – mówił Verstappen w „Sky Sports”.

Ile zwycięstw w karierze w F1 ma Max Verstappen?

Verstappen odniósł w niedzielę 41. zwycięstwo w karierze i zrównał się w klasyfikacji wszech czasów na piątym miejscu z Brazylijczykiem Ayrtonem Senną. Rekordzistą jest Brytyjczyk Lewis Hamilton, który ma w dorobku 103 triumfy.

"100 zwycięstw było czymś, o czym dwa, trzy lata temu nawet nie marzyliśmy" - przyznał Austriak Helmut Marko, doradca Red Bull Motorsport. "Szkoda tylko, że tego sukcesu nie doczekał założyciel teamu Dietrich Mateschitz, który zmarł w październiku 2022".

Liderem listy zwycięzców F1 jest Ferrari - 242. Drugie miejsce zajmuje McLaren - 183, trzecie Mercedes - 125 i czwarte Williams - 114.