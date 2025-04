Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa: PGE Ekstraliga (19.04.2025) - bonus 199 zł za typ na zwycięzcę!

Polski kierowca pobił rekord Guinnessa. Trudno uwierzyć, że to się udało

Nie trzeba być nadzwyczajnym znawcą żużla, aby w tym spotkaniu wskazać faworyta tego spotkania. Patrząc na przygotowanie obu drużyn do ligi, to Motor powinien bez problemu poradzić sobie z Lwami z Częstochowy. Bukmacherzy są zgodni i raczej nie powinniśmy być dzisiaj świadkami niespodzianki ze strony Włókniarza. Czy będzie to zatem pierwsza demolka w tym sezonie na obiekcie w Lublinie?

Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa. 199 zł bonusu za typ na wygranego!

Dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze konta w STS, bukmacher przygotował ciekawą promocję. Jest nią bonus 199 zł za typ na zwycięzcę dowolnego meczu 2. kolejki PGE Ekstraligi, a więc także Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa. Oto, co musisz zrobić, by wziąć udział w tej promocji:

Załóż nowe konto z kodem promocyjnym PROMOTOP Zaznacz przy rejestracji zgody marketingowe Obstaw zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej na zwycięzcę meczu Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa za minimum 2 zł Jeśli Twój typ okaże się trafiony, STS przyzna Ci bonus w wysokości 199 zł.

Pamiętaj, że do promocji zalicza się wyłącznie pierwszy zakład z konta depozytowego. Bonus będzie można wykorzystać na dalsze zakłady zgodnie z zasadami obrotu. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie bukmachera.

Statystyki dla typera na mecz Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa

Włókniarz Częstochowa już kilka razy pokazywał, że potrafi powalczyć na lubelskim owalu, jednak obecne zestawienie tej drużyny oraz forma, jaką zdołali zaprezentować w 1. Kolejce PGE Ekstraligi, nie wskazują na to, a żeby dzisiaj miało dojść do meczu na przysłowiowe “żyletki”. Poprzedni mecz na tym obiekcie zakończył się wygraną Motoru Lublin 48:42. W 2023 roku Włókniarz przegrywał na tym stadionie minimum 18. punktami. Najlepiej w drużynie gości spisywał się Leon Madsen, którego jednak obecnie nie ma w składzie z Częstochowy.

Ekstraliga w STS! Typuj żużel u tego bukmachera - świetne kursy!

W STS znajdziesz wiele kombinacji zakładów na żużel. Ten bukmacher posiada typy na wygranych, handicapy punktowe, zdobycze punktowe zawodników oraz zakłady łączone. STS jest bukmacherem, u którego obstawianie żużla jest w pełni legalne.

Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa: gdzie obejrzeć? Transmisja meczu

Spotkanie Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 2 oraz w telewizji internetowej Eleven Sports.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.