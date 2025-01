Nie uwierzysz, jak wygląda dziś Nick Heidfeld, dawny rywal Roberta Kubicy. Niemiec ma już 47 lat

Ważny moment w życiu Roberta Kubicy. Jest co wspominać po czterech dekadach

To gotowy materiał na film

Wielkie wyróżnienie dla „nowego Kubicy”. Roman Biliński z wyróżnieniem od FIA! To pierwsza taka nagroda

Rzymianka Najmana to Kubica w spódnicy. Kocha szybką jazdę samochodami. Bierze udział w zawodach

Serce pęka po tych słowach żony Schumachera. Zdradziła, co powiedział jej tuż przed tragicznym wypadkiem

Nie do wiary, jak wygląda teraz Nick Heidfeld, dawny rywal Roberta Kubicy

Wspólna przygoda Roberta Kubicy i Nicka Heidfelda zaczęła się w 2006 roku. Polak trafił wówczas do Formuły 1 jako trzeci kierowca zespołu BMW Sauber, którego podstawowymi zawodnikami byli Niemiec i Jacques Villeneuve. W tym samym roku w sierpniu niespełna 22-letni krakowianin zadebiutował w wyścigu F1 w GP Węgier i wypadł na tyle dobrze, że na stałe zastąpił w bolidzie Kanadyjczyka. Od tej pory duet Kubica - Heidfeld stanowił o sile BMW Sauber aż do rozwiązania zespołu w 2009 roku. Przez wspólne trzy lata częściej niż o partnerstwie mówiło się jednak o ich rywalizacji. Niemiec był nieznacznie lepszy w sezonach 2007 i 2009, ale w przeciwieństwie do Polaka nie odniósł w BMW żadnego zwycięstwa. Kubica swój jedyny triumf odniósł w GP Kanady w pamiętnym sezonie 2008, w którym walczył o mistrzostwo świata - zdaniem wielu pomimo szefostwa stawiającego na Heidfelda.

Rzymianka Najmana to Kubica w spódnicy. Kocha szybką jazdę samochodami. Bierze udział w zawodach

Kilkanaście lat później polscy kibice z sentymentem wracają do złotych czasów krakowianina w F1. Warto pamiętać, że po tragicznym wypadku Kubicy w Ronde di Andora 2011 to właśnie były partner z BMW Sauber zastąpił go w zespole Renault. Nie poszło mu jednak tak dobrze jak Polakowi w sezonie 2010 i już w połowie zmagań został zastąpiony przez Bruno Sennę. Rok 2011 był ostatnim Niemca w Formule 1.

Dziś Heidfeld ma 47 lat i dalej jest związany ze światem motorsportu. Jest m.in. współzałożycielem serii wyścigowej FG Series, która ma wystartować w tym roku. Z założenia ma to być przyszłość wyścigów elektrycznych, w których Niemiec jeździł po karierze F1. Na jego koncie znajdują się też starty w wyścigach długodystansowych, m.in. 24h Le Mans czy mistrzostwo w klasie LMP1 w 2014 roku. Obecnie dawny rywal Kubicy jest już bardziej biznesmenem, a w powyższej galerii zdjęć zobaczysz, jak Nick Heidfeld wygląda z siwą brodą.

Serce pęka po tych słowach żony Schumachera. Zdradziła, co powiedział jej tuż przed tragicznym wypadkiem