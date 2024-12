Rzymianka Najmana to Kubica w spódnicy. Kocha szybką jazdę samochodami. Bierze udział w zawodach

Izabela Zalech w świecie freak-fightów i boksu. Poznajcie Kubicę w spódnicy

Izabela Zalech to fotomodelka, wokalistka i ring girl. Niewiele osób wie, że to właśnie ona jest popularną Rzymianką, która regularnie pojawiała się w towarzystwie Marcina Najmana podczas jego występów związanych z wizerunkiem „Cesarza Polskich Freak-Fightów”. Fani, którzy poznali ją bliżej wiedzą, że poza sportem i modelingiem, Zalech jest fanką także szybkiej jazdy na granicy.

Kobieta uwielbia gokarty i drifting, a jak opowiadała niegdyś w rozmowie z „Super Expressem”, pasją do tego sportu zaraził ją jej tata.

- Zaczęłam od gokarta racingowego, ale też jeżdżę gokartem do driftu. Jeśli chodzi o drifting, to na razie jeszcze nie mam własnego auta, ale konstruktorzy już działają nad samochodem do driftu przeznaczonym do moich potrzeb – opowiadała w lipcowej rozmowie.

Jej celem są starty w liczących się zawodach i pójście w ślady Karoliny Pilarczyk, innej gwiazdy driftingu z Polski.

- Lubię adrenalinę. Mój driftowóz w tej chwili jest dostosowywany specjalnie dla mnie. Zatem niebawem jeszcze więcej treningów przede mną i mam nadzieję, że niedługo uda mi się wystartować w jakichś liczących się zawodach. Kręcą mnie wszystkie imprezy motoryzacyjne – dodawała celebrytka.

