Okradli znanego kierowcę Formuły 1 i jego przyjaciółkę. „Płakałam przez dwie godziny”

Kradzież miała miejsce w jego willi w Marbelli, w czasie gdy Norris udał się na posiłek do restauracji. Co najbardziej przykre, to już druga podobna historia kierowcy McLarena ze złodziejami w ciągu kilku lat. Poprzednim razem, po finale Euro 2020 na Wembley, został zaczepiony przez dwóch mężczyzn i skradziono mu zegarek marki Richard Mille. Tym razem 23-latek przebywał na wakacjach na południu Hiszpanii przez trzy dni, kiedy doszło do incydentu.

Wszystko zostało zabrane

Tak Norris opisywał to, co się stało: „Byliśmy na obiedzie i nasz dom został splądrowany. Skradziono wiele rzeczy. Niektóre były drogie, inne nie aż tak cenne. Wciąż trwa śledztwo, więc nie mogę powiedzieć zbyt wiele”. Norris był na wakacjach z grupą przyjaciół, w tym z influencerką Jennie Dimovą. Jak się okazało, kobieta też poniosła duże straty w wyniku tego włamania.

Dimova opublikowała wideo na swoim TikToku: „Jeśli zastanawiasz się, dlaczego tak wyglądam, to dlatego, że nasza willa została obrabowana i wszystko, co kiedykolwiek posiadałam – moje ubrania, buty, torby, biżuteria – wszystko zostało zabrane – i zostaję dosłownie z niczym. Płakałam przez dwie godziny, ale co mogę zrobić?”.

W tym sezonie F1 Norris zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Zgromadził 12 pkt. Najlepszy wynik – 6. lokata – zaliczył w 2023 roku w Grand Prix Australii.