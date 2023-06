Okradli polskich kibiców na wyścigu 24 Le Mans! Obrzydliwe zachowanie. Ważny apel do fanów

Gigantyczny sukces polskiego zespołu w 24 Le Mans. Wielki triumf! Robert Kubica też ma powody do radości

Wyścig 24 Le Mans to prestiżowe zawody, o których wygraniu marzy każdy kierowca. Seria LMP2 przyniosła polskim kibicom dużo radości. Pierwsze miejsce zajął polski zespół Inter Europol Competition, a drugie miejsce w tej klasie zajął team WRT z Robertem Kubicą.

Niestety, polscy fani nie mieli tylko powodów do wielkiej radości. Biało-czerwoni padli ofiarą kradzieży.

24 Le Mans: Okradli polskich kibiców na wyścigu!

- Tam gdzie Robert Kubica, tam i my. Tam gdzie my , tam i nasza Klubowa flaga…. do teraz. Podczas weekendu wyścigowego z 24 Le Mans 2023 gdzie nasza ekipa dopingowała Roberta i team WRT na torze Circuit de La Sarthe, nasza flaga została ukradziona – czytamy na profilu Robert Kubica – Klub Kibiców.

Ekipa fanów poprosiła innych kibiców, by ci pomogli w monitorowaniu platform sprzedażowych, gdzie owa flaga mogłaby być potencjalnie wystawiona.

- Przykre to. Tyle lat z nami ta flaga. I wszędzie gdzie nasza ekipa dopingowała RK tam i nasza flaga była – dodano.

