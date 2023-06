Robert Kubica stanie przed historyczną szansą. Tego nie dokonał jeszcze żaden Polak, wielka okazja

Belgijski team WRT, z Robertem Kubicą w składzie, z trzeciego pola wystartuje w sobotę w kategorii LMP2 na torze Circuit de la Sarthe w 91. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Partnerami Polaka będą Szwajcar Louis Deletraz oraz urodzony w Angoli Portugalczyk Rui Andrade. Deletraz, tradycyjnie desygnowany w belgijskim zespole do walki o pole position, wywalczył w LMP2 doskonałą trzecią lokatę. Będzie to już trzeci w karierze start Kubicy w tym prestiżowym wyścigu.

Robert Kubica stanie przed historyczną szansą w 24h Le Mans

Po raz pierwszy były kierowca Formuły 1 wystartował w kategorii LMP2 w 2021 roku i wtedy był najbliżej odniesienia największego sukcesu. Polak, Szwajcar i Chińczyk Yifei Ye dwa lata temu jechali perfekcyjnie, na niespełna 20 minut przed końcem rywalizacji prowadzili w swojej kategorii, ale wtedy, gdy za kierownicą siedział Ye, w samochodzie doszło do awarii elektronicznego czujnika sterującego pedałem gazu. Auto zatrzymało się na torze, o dalszej jeździe nie było mowy.

Rok temu Kubica był zawodnikiem włoskiej ekipy Prema Orlen Team. Obok niego był Deletraz i debiutujący w zawodach Włoch Lorenzo Colombo. I tym razem nie udało się zwyciężyć, ale zajęli świetne drugie miejsce. Kubica został pierwszym Polakiem, który stanął na podium 24 Le Mans. W tym roku 38-letni krakowianin wrócił do teamu WRT, a zespół w Le Mans będzie miał do dyspozycji prototypowy bolid Oreca 07 Gibson.

"Do trzech razy sztuka... Może limit pecha już w Le Mans wyczerpałem. Ale ten wyścig to zawsze jest bardzo duże i trudne wyzwanie" - przyznał Kubica po treningach. W sobotę start zaplanowano na godz. 16. Obok teamu WRT w Le Mans pojadą dwa zespoły polskiego teamu Inter Europol Competition. W jednym z nich kierowcą będzie Jakub Śmiechowski. 24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego historia sięga 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy sobie ona 13 626 m, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC

