Orlen Oil Motor Lublin - NovyHotel Falubaz Zielona Góra gdzie oglądać ćwierćfinał PGE Ekstraligi? Gdzie transmisja Motor - Falubaz 1.09

Przewagę mamy znaczną, ale w meczu rewanżowym będzie pełna koncentracja” - zapewnia Maciej Kuciapa, trener lidera ekstraligi żużlowej Orlen Oil Motor Lublin przed rewanżowym spotkaniem ćwierćfinałowym z NovyHotel Falubazem Zielona Góra.

Przed tygodniem, w pierwszym meczu w Zielonej Górze lublinianie wygrali zdecydowanie 54:35, co praktycznie przesądziło o losach dwumeczu, jednak w ekipie obrońców tytułu do każdego występu przygotowania przebiegają profesjonalnie.

„Wynikowo w Zielonej Górze pojechaliśmy bardzo dobre zawody, bo wyciągnęliśmy właściwe wnioski po próbie toru. Przed nami kolejny mecz na własnym torze i musimy skupić się na tym, by objechać go w jak najlepszym stylu. Myśląc o tym, że chcemy wygrać ligę musimy patrzeć na siebie i do każdego przeciwnika przygotować się jak najlepiej” - podkreśla Dominik Kubera, jeden z czołowych zawodników Motoru.

Dzień przed niedzielnym spotkaniem z Falubazem aż czterech żużlowców Motoru: Bartosz Zmarzlik, Kubera oraz Szwed Fredrik Lindgren i Australijczyk Jack Holder występować będą we wrocławskim turnieju Grand Prix, co może być pewnego rodzaju zakłóceniem toku przygotowań do meczu.

„Wszyscy nasi zawodnicy odbyli i odbędą jeszcze treningi przed niedzielnym meczem. Wiemy oczywiście, że dzień wcześniej odbędzie się Grand Prix, ale musimy się z tym pogodzić, bo taki jest terminarz” - powiedział trener Motoru.

W awizowanym składzie Falubazu widnieje wprawdzie nazwisko Jarosława Hampela, jednak po kontuzji (złamanie kości łokciowej i kciuka lewej ręki) odniesionej przed tygodniem z pewnością nie pojawi się on na torze przy Alejach Zygmuntowskich i najprawdopodobniej będzie za niego stosowane zastępstwo zawodnika.

Goście nie będą dopingowani przez swoich kibiców, bo z powodu incydentu podczas meczu z Apatorem Toruń zostali oni ukarani zakazem wyjazdowym na najbliższe spotkanie.

Rewanżowy mecz ćwierćfinałowy ekstraligi żużlowej: Orlen Oil Motor Lublin - NovyHotel Falubaz Zielona Góra rozpocznie się na lubelskim torze w niedzielę o godz. 19.15. Transmisja spotkania na Eleven Sports 1. Transmisja także na Pilot WP, Canal+online, Polsat Box Go