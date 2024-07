Polska pewnie awansowała do finału Speedway of Nations. Groźny upadek Bartosza Zmarzlika

Mija 25 lat od kosmicznego biegu Tomasza Golloba. Co to był za pościg, nawet ćwierć wieku później pojawiają się ciarki na ciele

Potężne wyzwanie przed Bartoszem Zmarzlikiem. Jeszcze nigdy tego nie dokonał, na pewno go to uwiera

W Speedway of Nations, które w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata, rywalizacja jest zbliżona do turnieju par. W każdym zespole może być trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. W trakcie turnieju trener może dowolnie komponować parę. W polskim zespole wystąpili Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Dominika Kubera. Polscy żużlowcy zajęli w Manchesterze drugie miejsce w pierwszym półfinale zawodów Speedway of Nations, uznawanych za drużynowe mistrzostwa świata. Wygrali Szwedzi, a do sobotniego finału awansowali także trzeci Niemcy.

Groźny upadek Bartosza Zmarzlika w półfinale Speedway of Nations

Zgodnie z przewidywaniami wtorkowy półfinał zdominowali Polacy i Szwedzi. Podopieczni trenera Rafał Dobruckiego przegrali tylko jeden wyścig, właśnie ze Szwedami, którzy zdobyli łącznie 38 pkt (Fredrik Lindgren 21, Jacob Thorssell 17). Biało-czerwoni wywalczyli 37 (Kubera 18, Zmarzlik 11, Janowski 8). Być może dorobek Polaków byłby lepszy, ale Zmarzlik jechał tylko w trzech seriach, a po groźnym upadku w 9. biegu nie pojawił się już pod taśmą. Poobijany mistrz świata ucierpiał w starciu z Marko Lewiszynem.

A tough looking crash for Bartosz Zmarzlik and Marko Levishyn 😬Both riders are back on their feet 🙏#FIMSpeedwayGP | #SoN 🏆 pic.twitter.com/XrZ9p0fvrW— FIM Speedway Grand Prix (@SpeedwayGP) July 9, 2024

Zgodnie z regulaminem zespoły z trzeciej i czwartej pozycji - Niemcy (33 pkt) i Finowie (23) - spotkali się w dodatkowym wyścigu o trzecie miejsce premiowane awansem. Podobnie jak w fazie zasadniczej lepsi okazali się Niemcy i to Kai Huckenbeck oraz Norick Bloedorn pojadą w sobotnim finale. Kolejne miejsca zajęli Włosi - 21 pkt, Francuzi - 19 i Ukraińcy - 16. W środę w drugim półfinale o awans będą walczyć: Australijczycy, Duńczycy, Amerykanie, Czesi, Łotysze, Słoweńcy i Norwegowie. Udział w finale mają zagwarantowany - jako gospodarze - Brytyjczycy.

W SoN Polacy nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa; trzykrotnie byli drudzy, raz uplasowali się na trzeciej pozycji. Pierwsze trzy edycje wygrali Rosjanie, którzy po agresji tego kraju na Ukrainę zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. W 2021 roku najlepsi byli Brytyjczycy, a w 2022 - Australijczycy. Biało-czerwoni w ubiegłym roku zdobyli za to Drużynowy Puchar Świata, który raz na trzy lata ma zastępować SoN.