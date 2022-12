i Autor: screen/youtube.com/PGE Ekstraliga

Poważny wypadek żużlowca! Uderzył z całą siłą i złamał kręgosłup, dramatyczne szczegóły

Bardzo niepokojące informacje napłynęły z Australii do Polski. Żużlowiec Fogo Unii Leszno, wypożyczony do Zdunek Wybrzeża Gdańsk, Keynan Rew ma za sobą poważne zderzenie w trakcie zawodów rozgrywanych w Brisbane. Australijczyk uderzył w drewnianą bandę, co skończyło się złamaniem kręgosłupa w obu miejscach. Znamy szczegóły.