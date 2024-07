Robert Kubica wróci do rajdów? O wszystkim powiedział, polscy fani byliby zachwyceni!

Polska pewnie awansowała do finału Speedway of Nations. Groźny upadek Bartosza Zmarzlika

Robert Kubica powiedział wprost o tym, że mógłby zostać bohaterem wielkiego powrotu. Były gwiazdor Formuły 1 przyznał w rozmowie z mediami, że mógłby spróbować ponownie swoich sił w rajdach WRC, których po dziś jest wielkim fanem. Aby tak się jednak stało, musi zostać spełniony jeden warunek!

Robert Kubica bohaterem wielkiego powrotu? To naprawdę może się wydarzyć!

Po raz ostatni Kubica w rajdach WRC startował w 2016 roku, jednak jak sam nie ukrywa, nadal się tym bardzo interesuje i bardzo chętnie ogląda rajdy.

- Szczerze mówiąc, trochę tęsknię za rajdami. Jestem ich dużym fanem. Ale teraz mam inne rzeczy w swoim programie, więc od kiedy zrezygnowałem z rajdów w 2016 roku, to oglądam je bardziej z perspektywy kibica. Śledzę, co się dzieje w WRC. Oglądam rajdy częściej niż cokolwiek innego - mówił Kubica w rozmowie z motorsport.com,

Co ciekawe, Kubica nie wyklucza powrotu do rajdów, ale w zupełnie innej formule. Zamiast skupiać się na rywalizacji, chciałby czerpać ze swoich startów wyłącznie radość.

- Jeśli powrót byłby choć odrobinę fajny, to jasne, ale nie w duchu rywalizacji. Są rajdy, które oglądam i myślę sobie, że fajnie by było w nich wystartować. Potem przypominam sobie jak dużo wysiłku i przygotowań jest potrzebnych. Ale jeśli startujesz tylko dla zabawy, to możesz brać udział w rajdzie bez żadnej presji - powiedział Robert Kubica.